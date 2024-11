Rinnovi Kvara e Meret, tutto in stand-by. Parti ancora distanti

Il giornalista Rai fa il punto sulla situazione contrattuale dei due azzurri

Il tema rinnovi tiene banco in casa Napoli. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della Rai, ha fatto il punto della situazione su Kvaratskhelia e Meret durante il suo intervento a Rainews.

“Tutto in stand-by per i rinnovi“, ha rivelato Venerato. “Vale per Kvaratskhelia ma anche per Meret. Altro che accordo vicino! Le parti sono al momento ancora distanti”.

Il giornalista ha poi aggiunto dettagli importanti sulla trattativa: “Manca l’accordo su durata e stipendio. Ci arrivano autorevoli conferme su quanto abbiamo appreso in giornata. Ci vorranno ancora altri vertici per il rinnovo di Meret“.

Le parole di Venerato raffreddano gli entusiasmi delle ultime settimane, soprattutto per quanto riguarda Kvara. Il georgiano, diventato un punto fermo del Napoli, sta discutendo il suo adeguamento contrattuale con la società azzurra. Stesso discorso per Meret, protagonista dello scudetto e titolare indiscusso della porta partenopea.