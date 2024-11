Inter-Napoli, Conte: “Basta parlare solo di Lukaku, conta la squadra”

Il tecnico del Napoli interviene in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la sua ex squadra

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al Training Center di Castel Volturno alla vigilia di Inter-Napoli. Il tecnico azzurro ha risposto alle domande dei giornalisti, concentrandosi in particolare sul tema Lukaku e sull’importanza del collettivo.

“Ogni santa conferenza, sia pre che post partita, c’è sempre la domanda su Lukaku“, ha esordito Conte visibilmente infastidito. “Diventa un po’… non dico fastidioso, ma almeno parliamo di tutta la squadra e non di un singolo”.

L’importanza del collettivo

Il mister del Napoli ha poi sottolineato con forza il concetto di squadra: “La crescita di Lukaku dipende dalla squadra, non solo da lui. Il singolo non è mai così determinante per spostare dei valori, la squadra è alla base di tutto ed il connubio di tante cose ci porta ad essere una squadra forte“.

“Conta questo“, ha proseguito Conte, “altrimenti chiediamo sempre se uno non segna: è la squadra che deve lavorare ed io da questo punto di vista sono fiducioso perché li vedo ogni giorno. Hanno voglia di lavorare, ci sono situazioni migliorabili. Ridurre tutto ad un singolo non è giusto nei confronti degli altri, non solo del singolo“.

La sfida tra Inter e Napoli è in programma domenica 10 novembre alle ore 20:45.