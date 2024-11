Manna punta Itakura per la difesa del Napoli: il giapponese in pole per Conte

Il nuovo ds azzurro lavora sul mercato per rinforzare il reparto arretrato secondo le indicazioni del tecnico salentino

Il Napoli guarda già al futuro e il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per costruire la squadra del prossimo anno. Secondo quanto rivelato da Marco Conterio, caporedattore di Tuttomercatoweb, il club azzurro ha individuato in Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach il profilo ideale per rinforzare la difesa.

La strategia del ds Manna è chiara: regalare ad Antonio Conte un difensore pronto per fare il salto di qualità. Il centrale giapponese, attualmente in forza al club tedesco, rappresenta una delle prime scelte per il nuovo corso azzurro.

Le strategie di mercato

Come riportato da Conterio, la dirigenza partenopea sta sondando diversi profili. Non solo Itakura: il club guarda con interesse anche al mercato della Premier League, campionato da sempre fonte di talenti per le big europee.

Il Napoli vuole accontentare le richieste di Conte, noto per la sua predilezione per difese solide e organizzate. Il tecnico salentino ha fatto della fase difensiva uno dei suoi marchi di fabbrica e Itakura potrebbe essere l’elemento giusto per il suo sistema di gioco.

Il nodo attacco

La questione difensiva non è l’unica all’ordine del giorno. Come sottolinea Conterio, bisognerà valutare eventuali movimenti nel reparto offensivo, dove l’abbondanza potrebbe portare a qualche partenza.

