Napoli: Hysaj rinnova e dice addio, pronto un triennale ma può lasciare

Elseid Hysaj rinnova con il Napoli e lasciare la maglia azzurra a fine stagione. Questa la prospettiva di mercato indicata dal quotidiano Il Mattino.

Nel grande calderone dei rinnovi del Napoli c’è anche quello di Elseid Hysaj. Il difensore albanese è passato ad essere oggetto del mistero con Ancelotti, ad uomo fondamentale per le rotazioni difensive. Hysaj rinnova col Napoli, è la notizia rilanciata da Il Mattino. Tre anni di contratto che saranno siglati già la prossima settimana. Mettere nero su bianco, però, non esclude una cessione del difensore. Il suo futuro è ancora incerto e quasi sicuramente dirà addio a fine stagione. L’albanese chiede maggiore continuità ed al momento sulla fascia destra in difesa il Napoli può contare su un vero gioiello: Giovanni Di Lorenzo. Blindare Hysaj significa comunque dare una posizione di vantaggio sul mercato al Napoli, che potrà venderlo al migliore offerente.

Napoli, questione rinnovi

Napoli, Hysaj rinnova, Zielinski e Maksimovic pure. Secondo il quotidiano partenopeo gli azzurri sarebbero vicinissimo a trovare l’intesa anche con il centrocampista polacco, mentre con il difensore serbo la strada è in discesa. Con Zielinski il problema principale è la clausola rescissoria da inserire nel contratto, ma le parti sono più vicine si parla di una firma imminente. Discorso molto diverso, invece, per Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco è molto più vicino all’addio, anche perché il suo accordo con il Napoli scade nel 2021 e Aurelio De Laurentiis non vuole trattenere in rosa calciatori a scadenza, così come accaduto con Mertens e Callejon. Milik chiede 5 milioni di euro a stagione, il Napoli non vuole accontentarlo così a fine stagione sarà quasi sicuramente una separazione. Questa stessa strada stanno imboccando anche Allan e Koulibaly. I due giocatori vivono un momento di crisi tecnica e mentale. Il Napoli che pensa alla rivoluzione di giugno è pronta a fare qualche sacrificio, anche per salvaguardare le casse in assenza di Champions League.