Napoli ed il mercato in prospettiva con il possibile arrivo di Jordan Veretout dalla Roma. Il Mattino scrive di un accordo possibile nella prossima estate.

Rivoluzione Napoli con il mercato che diventa il principale alleato di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri hanno deciso di cambiare, così sono pronti a vendere qualche pezzo pregiato come Allan e Koulibaly, continuando ad investire per prendere nuovi calciatori.

Il Napoli ritorna su Veretout, lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino. Il calciatore era stato vicinissimo al Napoli anche nella scorsa stagione, quando doveva arrivare dalla Fiorentina poi saltò tutto per il mancato addio di Allan. Ora la trattativa si potrebbe riaprire in maniera clamoroso sulla base di 20 milioni di euro. Al giocatore piace la piazza partenopea e questo può rappresentare un ottimo punto di partenza. Con Allan in lista di sbarco il presidente De Laurentiis è pronto a tornare su un suo vecchio pallino.

Quanti cambi in mediana

Il Napoli che ritorna su Veretout fa capire che vuole cambiare e tanto anche. Il presidente ha cominciato a farlo già a gennaio prendendo due calciatori che chiedeva insistentemente. Lobotka e Demme sono gli uomini per dare equilibrio alla squadra, quelli che mancavano al Napoli di Ancelotti che non ha mai voluto un playmaker. Con l’addio di Allan e l’inserimento di Veretout o di un altro centrocampista il Napoli cambierebbe ancora di più la sua fisionomia. In questo contesto bisogna aggiungere anche l’utilizzo più frequente di Elmas da parte di Gattuso. Il macedone non è un nuovo acquisto, ma se con Ancelotti si è visto poco lo stesso non si può dire con il tecnico calabrese. Il centrocampista sente la fiducia del tecnico che lo sta facendo giocare con maggiore continuità e potrebbe rappresentare uno dei punti cardine su cui poggiare il centrocampo per la prossima stagione.