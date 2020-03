Allan e Koulibaly futuro incerto. Hanno mercato, il Napoli valuta l’addio

Le notizie di mercato intorno ad Allan e Koulibaly mostrano un futuro incerto. Il centrocampista ed il difensore potrebbero essere ceduti a fine stagione.

Un momento non proprio esaltate quello di Allan e Koulibaly, falcidiati ad infortuni e da prestazioni tutt’altro che esaltanti. Il difensore senegalese è ancora ai box, ma l’ultima uscita con il Lecce non ha di certo dissipato i dubbi sulla sua condizione fisica e mentale. Il centrocampista brasiliano resta un’incognita. Gattuso lo ha escluso dalla trasferta con il Cagliari per motivi disciplinari, poi il caso è rientrato ma nelle poche apparizioni in campo non ha impressionato.

Il futuro di Allan e Koulibaly è legato ad un filo, entrambi sono dei patrimoni della società sia a livello tecnico che economico. Chi li vuole dovrà sborsare tanti soldi, anche perché tutti e due hanno un contratto che scade nel 2023. Il Napoli valuta le offerte ed attende tempi migliori.

Psg ed Everton

Il mercato chiama ed il Napoli potrebbe rispondere. Per Allan a gennaio è arrivata una proposta dell’Everton ed in quel frangente si parlava anche della possibilità di inserire Lozano nella trattativa. Poi non si è fatto più nulla, ma l’idea resta in piedi anche senza il messicano. Poi c’è il Psg o meglio Parigi, dove il difensore senegalese ha acquistato già un immobile. Il trasferimento in Francia, però, non è già fatto. De Laurentiis ha fissato il prezzo per Koulibaly per meno di 100 milioni non si muove, come sottolinea il Corriere dello Sport.

Così il futuro di Allan e Koulibaly resta ancora sbiadito, dato che per entrambi si potrebbe prospettare anche una clamorosa permanenza qualora non dovesse arrivare l’offerta giusta. In questo momento sembra più probabile l’addio, prospettiva che sembra non toccare Zielinski e Maksimovic che stanno trattando per il rinnovo, con il difensore quasi sicuro di restare in maglia azzurra.