Koulibaly al Psg: De Laurentiis fissa il prezzo, serve una super offerta

Notizie di calciomercato in casa Napoli dove tiene banco la vicenda Kalidou Koulibaly che piace al Psg. De Laurentiis lo farà partire solo in caso di super offerta.

La nuova casa acquistata da Kalidou Koulibaly a Parigi sembra l’anticamera del trasferimento del difensore in Francia. Dalla società partenopea fanno sapere che l’acquisto immobiliare nulla centra con il calciomercato. Eppure certi dettagli non possono essere solo tali. Il Corriere dello Sport rivela che proprio il Psg è da tempo sulle tracce del difensore. Un anno di corteggiamento che si potrebbe concludere con un acquisto da parte del club francese.

Nasser Al-Khelaifi si dovrà presentare con una super offerta se vorrà strappare il difensore alla società di Aurelio De Laurentiis. Almeno cento milioni di euro, questo il prezzo fissato dal patron azzurro solo per avviare la trattativa. La SSCN è forte di un contratto fino al 2023 e di una clausola rescissoria da 150 milioni di euro.

Mercato Napoli: ecco chi cerca Koulibaly

Sulle tracce del difensore senegalese non c’è solo il Paris Saint Germain. Real Madrid, Manchester United e Manchester City si sono messi a da tempo a chiedere informazioni per quello che viene ritenuto uno dei difensori più forti d’Europa. La stagione attuale non sta confermando le potenzialità di Koulibaly, frenato dalla partecipazione alla Coppa d’Africa, una preparazione non ottimale da un infortunio. Gennaro Gattuso lo vuole recuperare senza forzare i tempi perché sa che Koulibaly è un patrimonio tecnico e della società. Il tecnico spera di averlo nella migliore forma per il finale di stagione, quando ci sarà da combattere ancora di più per scalare posizioni in campionato e magari per giocarsi anche qualche coppa nazionale o europea. La società pensa alle manovre di mercato e ad una eventuale cessione, ma non è detto che Koulibaly sarà sicuramente venduto. Chi lo vuole dovrà pagare almeno 100 milioni di euro.