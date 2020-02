Finalmente Ghoulam! Verso il rientro con il Torino. Gattuso ci pensa

Faouzi Ghoulam pronto a tornare a calcare i campi della Serie A. Con il Torino l’algerino potrebbe entrare dalla panchina, Gattuso ci pensa.

C’è una novità assoluta per la sfida tra Napoli e Torino, il rientro di Faouzi Ghoulam in campo. A riferirlo è il Corriere dello Sport che parla di una possibilità concreta di rivedere il calciatore calcare un campo da calcio, in una partita ufficiale. I problemi fisici che hanno frenato il terzino sinistro per tutta la stagione sembrano essere finalmente superati, tanto che già da qualche partita viene convocato. Gattuso non lo ha voluto mai rischiare, per permettergli di riprendersi del tutto fisicamente e psicologicamente. E’ chiaro, infatti, che Ghoulam dopo il grave infortunio subito aveva difficoltà anche mentali nel rientro in campo ma con l’aiuto del tecnico e della squadra li vuole superare. Per il Napoli recuperare l’algerino è fondamentale, dato che ha le potenzialità per essere uno dei migliori nel suo ruolo.

Ghoulam in campo dopo 146 giorni

Dalla sfida di Torino al match col Torino. In questo arco di tempo Ghoulam è stato fuori dai giochi. L’ultima sfida è stata proprio con i granata, quando proprio il terzino fu affossato da Izzo in area di rigore, senza ricevere uno dei tanti penalty negati alla squadra azzurra. Ora Ghoulam potrebbe tornare a giocare nella sfida di sabato sera alle 20.45 allo stadio San Paolo di Napoli. Gattuso ci sta pensando seriamente, anche perché Mario Rui non le potrà giocare tutte e quindi serve un ricambio. Il tecnico con il Toro pensa ad un po’ di turnover, magari lanciando nella mischia nuovamente Hysaj, con l’albanese che si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Se Ghoulam dovesse giocare potrebbe essere un’ottima alternativa per far riposare anche Di Lorenzo, spostando magari Hysaj sulla fascia destra.