Napoli, trenta gare condizionate dagli errori arbitrali: Milan, Juventus e Inter le squadre più avvantaggiate

Pare proprio che quanto paventato da Maurizio Pistocchi sulle probabili dimissioni di Trentalange ed il commissariamento dell’AIA non s’abbia da fare. Forse dopo l’esibizione del trio delle meraviglie con Valeri (Fiorentina – Inter), Di Bello (Verona – Juventus) e Sozza (Milan – Fiorentina) sarebbe stato opportuno cogliere la palla al balzo col commissariamento dell’AIA.

Gli errori degli arbitri internazionali

Quanto combinato dagli arbitri finora e sotto gli occhi di tutti ed è imbarazzante sapere che gli errori maggiori li abbiano commessi arbitri internazionali. Coloro che più degli altri arbitri dovrebbero garantire la regolarità della manifestazione sono stati i protagonisti in negativo di questo scorcio di campionato.

Gli sconcertanti errori arbitrali visti principalmente da Fiorentina – Inter a Milan – Fiorentina passando per Verona – Juventus hanno sconvolto la classifica generale e sotto questo aspetto sono preoccupati gli sportivi italici e i fan partenopei soprattutto.

Senza gli ultimi e recenti errori di Valeri – Mariani (Fiorentina – Inter), Di Bello – Guida (Verona – Juventus) e Sozza – Fabbri (Milan – Fiorentina) il vantaggio azzurro sarebbe stato molto più cospicuo sulle inseguitrici. Ma è stata tutta la stagione agonistica condizionata dagli errori arbitrali e pare che Sozza sarà addirittura nominato internazionale nonostante lo scempio arbitrale di Milan – Fiorentina.

Trenta gare di serie A condizionate dagli errori degli arbitri

Sono oltre trenta le gare condizionate dagli errori arbitrali e nella speciale graduatoria condotta da Chiffi figurano anche le partite che gli errori stessi non sono riusciti a modificare nel risultato finale. Si pensi a Roma – Napoli diretta da Irrati con clamoroso rigore e doppia superiorità numerica negata agli azzurri.

Si pensi alla mancata superiorità numerica che Mariani ha negato al Napoli seppure vincente contro il Milan (non espulso Kjaer) e l’Atalanta (Demiral). Oppure si provi a paragonare l’impunita parata di Danilo (Verona – Juventus) col mani di Osimhen punito col rigore da Mariani in Atalanta – Napoli. Non a caso il Napoli, seppure sempre vincente, è la squadra più maltrattata dagli arbitri di Rocchi. Seguono Fiorentina e Lecce. Milan, Juventus e Inter sono le squadre più avvantaggiate dagli errori arbitrali.

Le gare condizionate dagli errori arbitrali

Ecco il dettagli delle gare condizionate dagli errori arbitrali

ARBITRI PARTITE Chiffi 4 Milan – Inter 3 – 2, V. Roma – Atalanta 0 – 1, VII. Lecce – Juventus 0 – 1, XII. Atalanta – Inter 2 – 3, XV. Mariani 3 Milan – Napoli 1 – 2, VII. Torino – Juventus 0 – 1, X. Atalanta – Napoli 1 – 2, XIII. Di Bello 2 Sampdoria – Roma 0 – 1, X. Verona – Juventus 0 – 1, XIV. Irrati 2 Roma – Napoli 0 – 1, XI. Cremonese – Udinese 0 – 0, XII. Marcenaro 2 Napoli – Lecce 1 – 1, III. Juventus – Salernitana 2 – 2, VI. Marinelli 2 Milan – Udinese, 4 – 2, I. Fiorentina – Napoli 0 – 0, III. Orsato 2 Bologna – Fiorentina 2 – 1, VI. Milan – Juventus 2 – 0, IX. Valeri 2 Cremonese – Torino 1 – 2, III. Fiorentina – Inter 3 – 4, XI. Rapuano 2 Juventus – Sassuolo 3 – 0, I. Cremonese – Milan 0 – 0, XIV. Sozza 1 Sassuolo – Inter 1 – 2, IX. Milan – Fiorentina 2 – 1, XV. Abisso 1 Torino – Milan 2 – 1, XII. Aureliano 1 Empoli – Milan 1 – 3, VIII. Colombo 1 Inter – Bologna 6 – 1, XIV. Fabbri 1 Sampdoria – Milan 1 – 2, VI. Dionisi 1 Sampdoria – Atalanta 0 – 2, I. Doveri 1 Fiorentina – Juventus 1 – 1, V. Manganiello 1 Milan – Bologna 2 – 0, III. Maresca 1 Cremonese – Sampdoria 0 – 1, XI. Pairetto 1 Lecce – Monza 1 – 1, VI. Piccinini 1 Bologna – Sampdoria 1 – 1, IX. Prontera 1 Roma – Lecce 2 – 1, IX. TOTALE 33