La classifica degli errori a favore e contro: Lamentele Milan a reti unificate. Mourinho fa pace con Di Bello

La classifica degli errori a favore e contro, Milan a più 5, segue la Juve. Maltrattati Napoli e Sampdoria. Mourinho fa pace con Di Bello.

A seguito delle straordinarie lamentele milaniste a reti unificate ed in tutti contesti radiotelevisivi Napolipiu.com propone la classifica degli errori a favore e contro delle prime dieci giornate di campionato. Non meraviglia più di tanto il +5 del Milan. D’altronde le lamentele friulane (Milan – Udinese), felsinee (Milan – Bologna), doriane (Sampdoria – Milan), empolesi (Empoli – Milan) e financo bianconere in Milan – Juventus appartengono alle cronache calcistiche.

E questo senza aggiungere la mancata espulsione di Theo Hernandez nel derby milanese. Non è andata male neanche alla Juventus. Singolare poi come i fan bianconeri e i media italici si siano strappati i capelli e stracciato le vesti per la rete invalidata a Bonucci ignorando quanto accaduto sull’altro versante. Si pensa che faccia testo anche il plateale rigore negato agli avversari a fronte del rigore assegnato per il volo di Alex Sandro.

Virtualmente pur validando il gol di Bonucci, la Salernitana avrebbe comunque vinto a Torino (VI). È giusto che la Juventus si lamenti dell’arbitraggio di Orsato (Milan – Juventus, IX) ma non si può ignorare che manca comunque un rigore ai rossoneri.

Classifica degli errori a favore e contro

Squadre Errori a favore Errori contro Totale Milan 7 2 +5 Juventus 5 2 +3 Atalanta 3 +3 Monza 3 1 +2 Bologna 2 1 +1 Cremonese 2 1 +1 Torino 1 +1 Inter 2 2 0 Empoli 1 1 0 Lazio 1 1 0 Udinese 1 1 0 Roma 2 2 0 Sassuolo 1 2 -1 Fiorentina 2 -2 Lecce 2 3 -2 Salernitana 1 3 -2 Sampdoria 3 -3 Napoli 6 -6

Per chi si è perso invece qualche partita del Napoli, stupisce invece il -6 dei partenopei. Gli azzurri hanno rimediato con il gioco e con i gol ai tanti svarioni arbitrali ma ciò non elimina di fatto gli errori contro subiti. Nell’1 a 1 col Lecce (IV giornata) pesa, eccome, il rigore per sfioramento subito e il rigore negato per la plateale trattenuta di Tuia ai danni di Osimhen. Probabilmente meno fatica avrebbero profuso gli azzurri contro il Milan se Mariani di Aprilia avesse espulso Kjaer al 17 minuto di gioco.

Una superiorità numerica negata anche contro la Lazio (V) per la mancata espulsione di Milinkovic-Savic che sicuramente avrebbe spento in anticipo le strumentali polemiche romane e dei media loro vicini. Nel conteggio sono inclusi un paio di rigori negati e la superiorità numerica negata contro la Cremonese e il Bologna. Non è andata bene alla Sampdoria che ha dovuto alzare bandiera bianca con l’Atalanta, il Milan e il Bologna. E pare proprio che Mourinho abbia fatto pace con Di Bello.

