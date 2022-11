Giletti: “Di Maria e Pogba mercenari. I napoletani ringrazino Dio per De Lauerntiis”

Massimo Giletti a Radio Goal definisce Pogba e Di Maria come dei mercenari: “Alla Juve hanno pensato solo ai soldi“.

Il giornalista e conduttore tv è stato ospite di Radio Goal. Giletti con Gnocchi e Bertolino hanno commentato la corsa scudetto in Serie A. Ma durante l’intervista si è passati anche a parlare della mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia e per chi si farà il tifo a Qatar 2022. Alla domanda Giletti ha preso una posizione netta: “Non farò il tifo per nessuno. Sono molto arrabbiato con l’Italia perché non è riuscita a qualificarsi in un girone davvero molto semplice. Mancini dice che saremmo andati ai Mondiali in Qatar con merito, ma la realtà dice che siamo usciti in un girone con Irlanda del Nord, Svizzera e Bulgaria“.

Poi Giletti aggiunge: “Non dimentico che siamo Campioni d’Europa in carica, ma questo calcio italiano così com’è non mi piace. A cominciare dalla Juventus che ha dovuto avere difficoltà per capire che aveva dei giovani che magari hanno più attributi degli altri, mi riferisco a Miretti e Fagioli. Non capisco perché siamo andati a prendere Paredes, quando poi avevamo questi ragazzi che possono fare molto bene. Poi ci sono Pogba e Di Maria che si sono comportati da mercenari. Non discuto le qualità dei singoli ma i progetti vincenti non si fanno così.

I progetti vincenti si fanno come ha fatto il Milan, l’Inter o il Napoli. Sento sempre criticare De Laurentiis, ma i tifosi napoletani dovrebbero ringraziare Dio per quello che fa De Laurentiis. I bilanci delle nostre società sono scandalosi“.

Mondiale Qatar: polemica sulla Rai

Sulla squadra da tifare al Mondiale in Qatar è intervenuto anche Gene Gnocchi che ha detto: “Tifo Argentina perché vorrei vedere Messi vincere il Mondiale. È il giocatore che ci ha fatto sognare di più dopo Diego Armando Maradona, sarebbe bello se coronasse questo sogno“.

Mentre Bertolino ha detto: “Direi Brasile ma solo perché mia figlia è nata lì. Ma in realtà non tiferò nessuno perché questo Mondiale non mi piace per tutto quello che c’è intorno“.

Anche su questo aspetto è intervenuto Massimo Giletti dicendo: “Sinceramente non capisco perché con questa crisi al Rai abbia dovuto sborsare 200 milioni di euro per trasmettere questo Mondiale“. Non è mancata la risposta di De Maggio che ha detto: “Quando non fu trasmesso il Mondiale in Russia nel 2018 ed i diritti andarono a Mediaset ci fu grande polemica. Ora questi diritti sono stati pagati di più, ma si giocano in inverno. Le persone stanno di più a casa e la Rai farà sicuramente dei grandissimi ascolti“.