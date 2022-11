Gnocchi: “Se Spalletti non fa ca***te lo scudetto lo vince il Napoli” la risposta di Giletti e Bertolino

Gene Gnocchi, Massimo Giletti ed Enrico Bertolino parlano della corsa scudetto in Serie A con il Napoli primo in classifica.

Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno otto punti di vantaggio sulla seconda e dieci di vantaggio sulle terze, ma secondo i media Nazionali l’arrembaggio delle inseguitrici ci sarà dopo la sosta. A Radio Kiss Kiss Napoli, si è parlato proprio della corsa scudetto, con Giletti che parla da tifoso della Juve, Gnocchi da simpatizzante del Milan e Bertolino da tifoso dell’Inter.

Alla domanda del conduttore Valter De Maggio su chi deve temere il Napoli tra le inseguitrici, è arrivata la risposta di Gene Gnocchi: “Il Napoli deve guardarsi solo da Spalletti. Se fa delle ca**ate allora può perdere il campionato. Altrimenti da come giocano gli azzurri e la facilità con cui vanno in gol sembra veramente impossibile che possa vincerlo qualche altra squadra“.

Bertolino della sua Inter ha detto: “L’Inter ha un grosso problema di ricambi. La panchina non è così lunga come quella del Napoli. Spalletti si può permettere di non far giocare dei calciatori che in altre squadre sarebbero sicuramente dei titolari. Poi l’Inter mi fa arrabbiare perché a volte gioca benissimo, in altri casi come contro la Juventus si spegne completamente“.

Secondo Giletti, invece la “Juve deve tornare ad essere se stessa. È ancora molto lontana dalla squadra che dominato fino a poco tempo fa. Anche queste ultime vittorie non devono far entusiasmare, perché io non la vedo benissimo“.