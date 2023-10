Napoli-Fiorentina, Chiariello: “Garcia ha beccato un altro ‘vaffa’, spogliatoio una polveriera”

Umberto Chiariello analizza la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, evidenziando le scelte discutibili di Garcia e un possibile clima teso nello spogliatoio.

CALCIO NAPOLI. Dopo la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, il noto giornalista e conduttore Umberto Chiariello ha espresso le sue considerazioni, sottolineando le scelte discutibili dell’allenatore Rudi Garcia e un possibile clima di tensione nello spogliatoio azzurro.

Intervenendo a Campania Sport, Chiariello ha messo in luce le incongruenze nelle scelte di Garcia, soprattutto alla luce della prestazione positiva contro il Real Madrid: “Il Napoli aveva mostrato segnali incoraggianti contro gli spagnoli, ma contro la Fiorentina, tutto è andato storto. Era l’occasione per sfruttare il passo falso dell’Inter, ma la squadra si è letteralmente sciolta di fronte a una Fiorentina ben organizzata.”

Chiariello ha poi messo in discussione alcune scelte tecniche di Garcia, come la sostituzione di Lozano con Lindstrom e l’inserimento di Natan al posto di Kim. Tuttavia, ha elogiato la prestazione di Natan, definendolo “un signor difensore” e il migliore in campo per il Napoli.

Ma il punto focale dell’intervento di Chiariello è stato il clima nello spogliatoio del Napoli. Ha sottolineato l’atteggiamento di Politano, che dopo essere stato sostituito ha mostrato chiaramente il suo disappunto verso Garcia: “Stasera un altro ‘vaffa’ se l’è beccato Garcia da Politano. Lo spogliatoio sembra essere una vera e propria polveriera.”