Nota SSC Napoli: “Ottobre è appena iniziato, la stagione è ancora lunga”

La squadra azzurra si inchina alla Fiorentina: la nota della SSC Napoli è però piena di speranza per “una stagione che è ancora lunga”.

Il Napoli ha subito una sconfitta amara contro la Fiorentina allo Stadio Maradona. Il sito ufficiale della squadra ha commentato il passo falso degli azzurri definendo la notte come “torva e scura”. La partita è cominciata con un gol di Brekalo per la Fiorentina nei primi dieci minuti, ma Osimhen ha pareggiato su rigore, dimostrando una breve fiammata di speranza per gli azzurri. Tuttavia, la Fiorentina ha gonfiato il suo vantaggio con un gol di Bonaventura e infine di Nico Gonzalez, chiudendo la partita sul punteggio di 3-1.

Il Napoli ha avuto diverse occasioni per pareggiare, compresi diversi tiri in porta e un gol annullato per fuorigioco, ma la fortuna non è stata dalla loro parte questa volta. Il momento chiave della partita è stato il rigore concesso al Napoli nel recupero del primo tempo, trasformato da Osimhen. Tuttavia, nella ripresa, la Fiorentina ha sigillato la vittoria con il gol di Bonaventura.

Il commento ufficiale della SSC Napoli riflette la delusione per la sconfitta, ma anche la determinazione della squadra. “Vince la Fiorentina nella notte del Maradona. Notte torva e scura per il Napoli che comincia sotto e finisce dietro. Il pareggio di Osimhen su rigore creato e concretizzato ha dato l’impulso agli azzurri per provare il sorpasso, ma il pallone è entrato dall’altro lato per l’allungo della Viola. I segnali della serata sono subito nefasti. Brekalo fa gol dopo neppure dieci minuti. Il Napoli ha almeno 3 palle gol pulite per pareggiare ed una rete annullata per fuorigioco. Il guizzo arriva nel recupero del primo tempo: Victor ruba tempo e palla a Terracciano che lo investe, rigore netto. Tira Osi che si riprende l’onere del dischetto e l’urlo del gol”.

“Gioa effimera perché nella ripresa, appena scoccata l’ora, Bonaventura la piazza nell’angolo di precisione e bagna la sua convocazione in Nazionale. Anche in questa seconda fase il Napoli avrebbe l’opportunità di pareggiare in un paio di occasioni pulite, ma evidentemente non è giornata. La chiude Nico Gonzalez quando era già finita”.

“Vince la Viola per 3-1. Si riprende dopo la sosta a Verona e poi a Berlino per la Champions, prima del big match con il Milan. Ottobre è appena iniziato, la stagione è lunga come l’orgoglio e la passione azzurra…”,