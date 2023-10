Garcia a DAZN: “Sconfitta inaspettata, il responsabile sono io. Persa occasione di rimanere al terzo posto”

Le parole del tecnico azzurro, Rudi Garcia, ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Fiorentina, persa dagli azzurri per 3-1.

Notte fonde al Maradona dove il Napoli crolla letteralmente di fronte ad una sorprendente Fiorentina. A nulla è servito il gol di Osimhen su calcio di rigore, gli azzurri dopo il momentaneo vantaggio iniziale siglato da Brekalo, ne prende altri due che portano il nome di Bonaventura e Nico Gonzalez. A commentare la prestazione dei suoi è intervenuto il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ai microfoni di DAZN: “C’è amarezza e frustrazione, si tratta di un brutto risultato. Il problema è che abbiamo fatto errore difensivi. Il primo gol non si doveva prendere. Il gol di Osimhen prima dell’intervallo ci doveva dare una spinta in più, ma questo non è avvenuto. La cosa che non va bene è essere così poco aggressivi nella fase difensiva. Abbiamo fatto solo quattro falli in tutta la partita, c’è qualcosa che non è normale. Non siamo stati lucidi, non siamo nemmeno riusciti a sfruttare la profondità”.

Garcia ha poi aggiunto: “Dopo l’infortunio di Anguissa, abbiamo cambiato sistema di gioco, con Raspadori sotto Victor. Non è stata la nostra serata, brutta giornata. Cajuste per Raspadori? Volevo dare maggiore peso al centrocampo. Abbiamo fatto errori anche in fase offensiva, non abbiamo avuto una costruzione del gioco fluida, abbiamo affrontato un avversario di qualità. Nonostante vedendo le statistiche abbiamo preso solo 3 tiri in porta, questo è un problema che ci portiamo dietro da inizio stagione”.

“Il responsabile sono io, ma non mi aspettavo questa sconfitta, potevamo restare tra le prime tre in classifica. Ora dobbiamo vincere con il Verona, fin quando non vinceremo tre partite di fila non riusciremo ad entrare stabilmente tra le prime quattro in classifica, il Napoli non può starci fuori”,