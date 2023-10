SKY: “Garcia sotto osservazione, in caso di altri flop possibile esonero”

Massimo Ugolini di Sky Sport commenta la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina e parla del futuro di Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. La sconfitta del Napoli contro la Fiorentina ha acceso i riflettori sulla squadra e sul suo allenatore, Rudi Garcia. Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, ha condiviso le sue riflessioni sulla prestazione degli azzurri e sul futuro del tecnico francese.

“La prestazione del Napoli contro la Fiorentina è stata ben al di sotto delle aspettative“, ha affermato Ugolini. “Dopo una partita dignitosa contro il Real Madrid in Champions League, ci si aspettava una reazione, ma la Fiorentina ha dimostrato di essere superiore in ogni aspetto.”

Ugolini ha poi elogiato Victor Osimhen per aver assunto la responsabilità del rigore, nonostante le recenti polemiche legate al cosiddetto ‘TikTok gate’. “È un segnale positivo”, ha detto, “ma non è bastato per superare una Fiorentina tatticamente impeccabile.”

Il punto cruciale dell’analisi di Ugolini riguarda però la posizione di Rudi Garcia. “Al momento, non si parla di esonero“, ha spiegato, “ma è innegabile che Garcia sia stato sotto osservazione nelle ultime settimane. Se la squadra continua su questa strada, la dirigenza dovrà prendere decisioni importanti. E la domanda sorge spontanea: in caso di esonero, chi potrebbe sostituire Garcia?”

Il Napoli, campione d’Italia in carica, si trova ora di fronte a una serie di sfide cruciali. La sosta per le Nazionali potrebbe offrire l’opportunità di riflettere e trovare le soluzioni giuste per tornare ai vertici del calcio italiano.