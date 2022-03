Napoli, Fabian Ruiz si ferma. Le ultime su Zielinski, Anguissa e Petagna.

Napoli, si ferma Fabian Ruiz, lo spagnolo ha la febbre, Spalletti con gli uomini contati per la sfida contro l’Atalanta di Gasperini.

Il Napoli prepara la fida all’Atalanta con gli uomini contati come si evince dal report dell‘SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

“Spalletti prepara con gli uomini contati il match contro l’Atalanta a Bergamo in programma domenica 3 aprile alle ore 15 . La squadra azzurra, dopo una prima fase di lavoro in palestra, si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Petagna, Meret e Ounas hanno svolto terapie e lavoro in palestra. Anguissa lavoro personalizzato in palestra e campo.