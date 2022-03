De Giovanni risposta da applausi a Fraschini

Maurizio De Giovanni risponde a Fraschini autore di un post vergognoso sulla città di Napoli. Le parole dello scrittore sono da applausi.

Maurizio De Giovanni risponde alle parole di Niccolò Fraschini. il consigliere comunale di Pavia su Instagram aveva pubblicato un post vergognoso contro la città di Napoli. Successivamente intervenuto, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. Al cospetto di Vater De Maggio non ha voluto chiedere scusa alla città di Napoli, definendola come la Crimea e il Donbas.

“E’ fuori luogo di parlare di istigazione all’odio, c’è in corso un’aggressione all’Ucraina, non mi sembra il caso. Si sta parlando di rinuncia dell’Ucraina a Donbass e Crimea, allora io a questo mi riferivo: se l’Italia dovesse rinunciare ad un territorio, io ho proposto il nome di Napoli. Questa dote dell’autoironia non è una caratteristica degli abitanti della città partenopea. Hanno questa caratteristica della permalosità, era una cosa che doveva rimanere nella mia cerchia di amici e non la posso modificare. Non mi vergogno di averlo scritto, ripeto…”.