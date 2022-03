Fraschini: “Non chiedo scusa, Napoli come Donbass e Crimea”

Niccolò Fraschini non chiede scusa per il suo post contro la città di Napoli. Il consigliere comunale di Pavia accusa i napoletani di essere permalosi.

Niccolò Fraschini, ha pubblicato un post contro la città di Napoli che sta facendo molto discutere : Se una potenza straniera invadesse l’Italia, a quale città sareste disposti a rinunciare? E perché proprio Napoli? Fate la vostra scelta: Napoli o Napoli”. Le parole del condigliere comunale di Pavia hanno suscitato moltissima indignazione da parte dei napoletani.

Fraschini ha spiegato i motivi del suo gesto ai microfoni di microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Vorrei capire cosa mi si chiede? Quella è una storia condivisa sul mio profilo privato di Instagram, vorrei capire come è diventata di pubblico dominio. E’ un profilo chiuso con un numero di follower limitato, pensavo potessero vederlo poche persone. E’ un contenuto ironico privato”.

Fraschini, ha poi aggiunto: “E’ fuori luogo di parlare di istigazione all’odio, c’è in corso un’aggressione all’Ucraina, non mi sembra il caso. Si sta parlando di rinuncia dell’Ucraina a Donbass e Crimea, allora io a questo mi riferivo: se l’Italia dovesse rinunciare ad un territorio, io ho proposto il nome di Napoli. Questa dote dell’autoironia non è una caratteristica degli abitanti della città partenopea. Hanno questa caratteristica della permalosità, era una cosa che doveva rimanere nella mia cerchia di amici e non la posso modificare. Non mi vergogno di averlo scritto, ripeto…”.