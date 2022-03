De Maggio: “Fraschini , parole vergognose, ora basta stare zitti. Ho dato di matto”

Valter De Maggio tuona contro le parole di Niccolò Fraschini sulla città di Napoli, il giornalista chiede l’intervento del sindaco e del Comune di Pavia.

Le parole di Fraschini sulla città di Napoli hanno suscitato grande indignazione. Il politico intervistato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, non ha voluto chiedere scusa alla città. De Maggio sulla questione svela un retroscena:

“Stamattina ho aperto alcuni siti ed ho letto le dichiarazioni del Consigliere Comunale di Pavia, Niccolò Fraschini, ha scritto un post veramente vergognoso. Ho chiamato subito la redazione ed ho detto di contattarlo subito perché lo volevo in diretta. Incredibile quello che ha fatto, eppure non si è vergognato, non si è voluto nemmeno scusare”.

Valter De Maggio, ha aggiunto: “Non riuscivo a credere ai miei occhi. Stamattina quando ho visto quell’obbrobrio ho iniziato a dare i numeri. Adesso basta, è arrivato il momento di farci sentire. Basta stare zitti. Sto contattando il comune di Pavia perché vogliamo tutti le dimissioni di questo signore che ha fatto una cosa vergognosa. Non esiste. Tra poco chiamerò anche il Sindaco di Napoli e chiederò di intervenire, questo non si è nemmeno scusato ai nostri microfoni. Siamo veramente all’assurdo”.