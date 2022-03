Denis: “Meglio il calcio di Gasperini che quello di Spalletti al Napoli”

German Denis ex di Atalanta e Napoli ha parlato della sfida tra la compagine di Gasperini e gli uomini di Luciano Spalletti.

Atalanta-Napoli è una sfida dal sapore particolare per German Denis. Il bomber argentino ha vestito le maglie di entrambe le squadre. Due anni a Napoli, dal 2008 al 2010: tredici gol su 63 presenze. Prima Udine, poi cinque anni a Bergamo ed altri 56 gol. Denis ai microfoni della Gazzetta dello Sport non si lasciato andare ai sentimentalismi parlando dell’incrocio tra le sue ex squadre:

“Atalanta senza Zapata, Napoli senza Osimhen: chi ci perde di più? Credo gli azzurri. Osimhen è fondamentale per Spalletti, mentre Zapata è certamente importante per Gasperini, ma in alcune partite avere un attaccante diverso e dotato come Muriel può non essere uno svantaggio”.

Mertens: “Attaccante forte, ma che non ti dà le stesse soluzioni di Osimhen, soprattutto contro un avversario come l’Atalanta. Credo che l’ Atalanta presserà come al solito a tutto campo, per poi partire in avanti con transizioni veloci di 6-7 uomini. Il Napoli fa più possesso, ma è una squadra che poggia molto sul talento individuale. Se questo viene soffocato, fatica”.

Gasperini o Spalletti?: “Come tipo di calcio, scelgo il primo. Preferisco che la squadra verticalizzi il prima possibile, portandomi la palla dove posso fare gol, piuttosto che aspettare lo sviluppo dell’azione attraverso una fitta rete di passaggi”.