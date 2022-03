Bergamo si colora d’azzurro: tifosi del Napoli fanno il pieno

Atalanta-Napoli vedrà in trasferta i tifosi azzurri che seguiranno la squadra a Bergamo per dare il loro contributo al sogno scudetto. Non sarà di certo una trasferta facile per gli uomini di Spalletti vengono da due vittorie consecutive con Verona e Udinese. Due vittorie firmate Osimhen, attaccante che però non potrà scendere in campo da titolare con l’Atalanta perché squalificato, il sostituto sarà Mertens. A Spalletti mancherà per squalifica anche Rrahmani, mentre Petagna è infortunato, così come Di Lorenzo. Da valutare le condizioni di Zielinski dopo il problema in Nazionale.

Ma il Napoli di Spalletti potrà contare su tre recuperi fondamentali, oltre alla presenza dei suoi tifosi. Ecco quanto scrive Repubblica: “L’attesa è già alta e ieri in poche ore sono andati a ruba tutti i biglietti del settore ospiti del Gewiss Stadium: la vendita inizialmente era programmata in mattinata, poi è stata spostata al pomeriggio, salvo partire ufficialmente alle 10,30. I disservizi al sistema ( che inizialmente sembravano inibire l’acquisto dei biglietti ai tifosi provenienti da Napoli, problema poi risolto) non ha impedito il sold out degli oltre 1600 tagliandi a disposizione“. Intanto sul sito ufficiale del Napoli sono già in vendita i biglietti per Napoli-Fiorentina, sfida che si gioca il 10 aprile alle ore 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona.