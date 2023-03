Iannicelli: “Napoli-Eintracht, presenti anche ultras di Stella Rossa ed Atalanta”

Peppe Iannicelli dice che per Napoli-Eintracht Francoforte ci saranno anche ultras di Stella Rossa ed Atalanta

Il Napoli disputerà mercoledì la gara contro l’Eintracht Francoforte. Tante le voci che si stanno susseguendo su un eventuale regolamento di conti che potrebbe avvenire tra ultras all’esterno dello stadio “Diego Armando Maradona”. Alla partita non potranno assistere i tifosi tedeschi, fermati per decisione della Prefettura, dopo che ciò è avvenuto in passato. A proposito di tale argomento Peppe Iannicelli ha detto la sua opinione ai microfoni di Canale 21: “Sulla questione tifosi c’è un ingarbugliamento difficile da capire. Il TAR aveva sospeso il divieto di vendita dei biglietti ai supporter della squadra tedesca, ma la Prefettura l’ha ribadito”.

“Sul web circolano le indiscrezioni più clamorose: c’è chi parla di arrivo dei tedeschi a Napoli col supporto degli ultras dell’Atalanta, ed in città ci sarebbero anche gli ultras della Stella Rossa a sostenere i napoletani nel regolare chissà quali conti. Io però dico: se l’Italia si candida ad ospitare gli Europei, non riesco a capire come non sia possibile gestire una partita di Champions. Alle persone perbene va permessa la visione della partita e ai delinquenti va assicurata la galera. Io la penso così. Il Napoli attende comunicazioni ufficiali, anche se l’ordine della Prefettura è apparso chiaro e perentorio. Detto ciò, io vedo il Napoli ai Quarti”.