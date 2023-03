Dazn tedesca: “Eintracht senza due titolari. Timore per scontri tra tifosi”

Dazn tedesca rivela che l’Eintracht Francoforte giocherà senza due titolari e ritiene che c’è timore per scontri tra tifosi

Si avvicina la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte. La partita, in programma mercoledì alle 21 allo stadio “Diego Armando Maradona”, sarà caratterizzata da diversi assenti. Oltre a Raspadori e le valutazioni fino all’ultimo su Kim e Meret, due assenze importanti riguarderanno i tedeschi. Si è soffermato su questo aspetto il giornalista tedesco di ZDF/DAZN, Carsten Fuss: “L’Eintracht non avrà Lindstrom, è una perdita grave in vista del match contro il Napoli. Per quello che concerne la formazione dei tedeschi, ci sarà in porta Trapp, un calciatore fortissimo, dà sicurezza a tutto il reparto difensivo. L’Eintracht giocherà con la difesa a tre”.

I tifosi dell’Eintracht verranno lo stesso a Napoli nonostante il divieto di trasferta

“Mario Gotze sarà il faro dei tedeschi in mezzo al campo, Max a sinistra, Sow dovrebbe rientrare nella linea mediana dopo esser uscito malconcio contro lo Stoccarda. Poi Santos Borré sarà l’attaccante considerando la squalifica di Kolo Muani, altro giocatore di grande spessore”.

Infine Fuss conferma che i tifosi dell’Eintracht si recheranno lo stesso allo stadio Diego Armando Maradona: “Verranno a Napoli a prescindere, purtroppo. Il timore di tutti è che ci possano essere degli scontri con i tifosi locali”.