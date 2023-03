Bagni: “Kvara merita la 10 del Napoli. Maradona ne sarebbe orgoglioso”

Per Salvatore Bagni Kvara è un degno erede di Maradona e merita di indossare la maglia numero 10 del Napoli

Una domanda che, più di tutte, sta salendo alla ribalta è: Khvicha Kvaratskhelia merita di indossare la maglia numero 10 di Diego Armando Maradona? A tale quesito, Salvatore Bagni risponde in maniera netta sull’argomento, interpellato dalla redazione del ‘Corriere dello Sport’. E dice senza peli sulla lingua che non ha dubbi nel dire di sì ad un eventuale ritorno della maglia numero 10 per Kvara: “Io lo farei. E sarebbe anche il desiderio di Diego, conoscendolo: dico di più, ne sarebbe orgoglioso” ha affermato l’opinionista ed attuale consulente di mercato.

Per Bagni Kvaratskhelia è il degno erede di Maradona

Bagni ha poi proseguito: “Credo che Khvicha Kvaratskhelia sia un degno erede. Certo è inavvicinabile al più grande di tutti i tempi, lui come chiunque altro, ma la bellezza dei suoi gesti, la sua eleganza, meriterebbero un riconoscimento del genere. Diego non si arrabbierebbe se venisse riconsegnata una maglia con il suo numero, però… Kvara è fenomenale però il rischio di avvitarsi su un paragone esisterebbe” ha concluso il grande amico di Maradona che esprime un concetto importante: Diego sarebbe contento di una scelta del genere.