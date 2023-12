Napoli difesa Sotto Esame: 23 Gol Subiti, un anno fa erano 15

La difesa del Napoli soffre: 23 gol subiti finora, contro i 15 dello scorso anno, evidenziando problemi che Mazzarri dovrà risolvere.

La difesa del Napoli, campione d’Italia in carica, sta attraversando un periodo difficile. Dopo la sconfitta per 4-2 contro il Real Madrid in Champions League, i dati mostrano che il Napoli ha subito un totale di 23 gol in questa stagione, un numero nettamente superiore rispetto ai 15 gol subiti nello stesso periodo dello scorso anno.

Un Confronto Preoccupante

Confrontando i numeri attuali con quelli della stagione precedente, emerge una realtà preoccupante per la difesa del Napoli. La squadra, sotto la guida prima di Rudi Garcia e poi di Walter Mazzarri, ha mostrato una maggiore vulnerabilità, che si è tradotta in un aumento significativo dei gol subiti.

Errore Singolo e Problemi di Squadra

L’errore di Alex Meret contro il Real Madrid è solo uno dei tanti momenti che hanno messo in luce le debolezze della difesa partenopea. Questo errore individuale, unito ad altri problemi collettivi, ha contribuito a delineare un quadro più ampio di fragilità difensiva.

La Difesa a Confronto con lo Scorso Anno

Lo scorso anno, a questo punto della stagione, il Napoli aveva subito solo 15 gol. La differenza tra i due periodi è un campanello d’allarme per la squadra, che dovrà lavorare duro per migliorare la propria solidità difensiva.

Prossimi Passi per il Napoli

Con la prossima partita contro l’Inter in arrivo, il Napoli dovrà trovare una soluzione per i suoi problemi difensivi. Il confronto con la stagione passata mostra che c’è spazio per miglioramenti, e sarà fondamentale per il Napoli rafforzare la propria difesa per mantenere le ambizioni di successo nella stagione corrente.