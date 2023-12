Seedorf critico: “Il Napoli non ha saputo sfruttare le occasioni e segnare”

Clarence Seedorf e Julio Cesar hanno commentato la sfida andata in scena tra Real Madrid e Napoli ai microfoni di Amazon Prime Video.

Il Napoli, nonostante una prestazione promettente, è stato sconfitto dal Real Madrid al Bernabeu. Clarence Seedorf, ex centrocampista, ha condiviso le sue opinioni su Amazon Prime Video dopo la partita: “Il Real Madrid sa come vincere, è una squadra capace di sfruttare le occasioni e segnare. Questo è ciò che non ho visto stasera nel Napoli. I ragazzi di Mazzarri hanno giocato bene, ma il risultato non è arrivato.”

Anche Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, ha commentato la partita su Amazon Prime, concentrando l’attenzione sulla performance di Alex Meret: “Meret stava disputando una partita eccezionale, poi c’è stato l’errore sul tiro di Nico Paz. Tuttavia, è stato un po’ sfortunato perché la palla gli è rimbalzata davanti e gli è passata tra le mani. Sicuramente avrebbe potuto fare meglio, ma per me l’errore è da attribuire alla difesa”, ha affermato l’ex portiere dell’Inter in relazione al terzo gol realizzato dal Real Madrid.

La sconfitta del Napoli è stata oggetto di analisi critica da parte di questi ex calciatori, che hanno evidenziato le lacune difensive e discusso l’errore di Meret come fattore determinante nel risultato finale.