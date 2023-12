Letexier troppo permissimo? Gazzetta: “Giallo per simulazione a Cajuste esagerato”

L’arbitro Letexier sotto accusa: la sua direzione di Real Madrid-Napoli sembra aver favorito i padroni di casa: qualche intervento ritenuto esagerato.

Il Napoli ha subito una sconfitta a Madrid contro il Real, ma la sua performance positiva per gran parte della partita non è passata inosservata. Nonostante gli sforzi della squadra partenopea, la vittoria è sfuggita di mano negli ultimi minuti. Tuttavia, la direzione arbitrale di Letexier è stata al centro delle polemiche, apparendo eccessivamente favorevole alla squadra di casa.

Durante l’incontro, Letexier è stato accusato di permissività nei confronti dei giocatori del Real Madrid, trascurando di sanzionare con cartellini gialli alcuni interventi fallosi. Le azioni contro Kvaratskhelia, Politano e Zielinski avrebbero meritato provvedimenti disciplinari, ma l’arbitro francese ha sorprendentemente evitato di prendere tali decisioni.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la direzione di Letexier in Real Madrid-Napoli, descrivendo la partita come giocata a ritmi elevati ma corretta. Tuttavia, la nota stonata è rappresentata dal giallo assegnato per simulazione a Cajuste nel finale, mentre episodi più gravi sono rimasti impuniti. In particolare, Rudiger ha evitato un cartellino giallo nonostante un duro intervento su Zielinski al 63′.