Kvaratskhelia nel mirino del Real Madrid. Incontro tra ADL e Perez al parano UEFA il Napoli punta Brahim Diaz..

In occasione del consueto pranzo UEFA che ha preceduto Real Madrid-Napoli, c’è stata una rivelazione di mercato tra i presidenti Florentino Perez e Aurelio De Laurentiis.

Il Real Madrid su Kvaratskhelia

Secondo quanto svelato da Il Mattino, il numero uno dei blancos ha confessato all’omologo azzurro di essere rimasto molto colpito dal talento di Khvicha Kvaratskhelia. Un attestato di stima importante per il georgiano.

Ma non è tutto. Perché nel dialogo tra Perez e ADL si è parlato anche di Brahim Diaz, esterno offensivo dei blancos che piace da tempo al Napoli. Lo spagnolo è chiuso dalla folta concorrenza madrilena (e dal possibile arrivo di Mbappé) e potrebbe lasciare il Real: gli azzurri restano vigili sulla situazione.

Un interessante retroscena raccontato da Il Mattino, con reciproche aperture di mercato Madrid-Napoli che in futuro potrebbero ulteriormente decollare con proposte concrete.

Piani di Mercato e Strategie

Questo scambio di interessi tra i due club potrebbe aprire la strada a future trattative di mercato. Il dialogo tra i presidenti sottolinea la dinamica in continua evoluzione del calcio europeo, dove le prestazioni in campo possono rapidamente trasformarsi in opportunità di mercato.