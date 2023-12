Anguissa, che frecciata a Garcia: “Ora siamo una squadra unita”

Il centrocampista del Napoli, Frank Zambo Anguissa, al termine della sfida di Champions con il Real Madrid ha lanciato una frecciata a Garcia.

Il centrocampista azzurro Frank Zambo Anguissa ha espresso il suo pensiero dopo la sconfitta del Napoli contro il Real Madrid, in un’intervista esclusiva con SKY Sport. Anguissa ha dichiarato: “Nel finale, ci siamo trovati a corto di energie, consapevoli che non possiamo permetterci errori del genere contro una squadra del calibro del Real Madrid. Nonostante questo, siamo soddisfatti perché abbiamo dato tutto in campo. Tuttavia, abbiamo pagato il prezzo per non aver capitalizzato tutte le opportunità che abbiamo avuto.”

Il giocatore ha continuato a sottolineare l’obiettivo futuro della squadra, affermando: “Siamo venuti a Madrid con l’intenzione di vincere, anche se non siamo riusciti. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima sfida contro il Braga e tenere presente anche le nostre prossime partite di campionato. Contro il Braga non ci sono alternative, dobbiamo solo concentrarci sulla vittoria.”

In modo diretto, Anguissa ha poi lanciato una frecciata a Garcia, dichiarando: “Ora c’è una squadra che gioca unita, per il bene del collettivo. Si vede che giochiamo come un tutt’uno, c’è un allenatore che sta dando il massimo per noi e che ci sta trasmettendo l’importanza del concetto di squadra.”