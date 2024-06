Criscitiello: “Di Lorenzo vuole la Juve, lo ha comunicato a Conte e al club. Filtra una confessione al tecnico”

Secondo Michele Criscitiello, Di Lorenzo avrebbe comunicato a Conte e al Napoli la volontà di trasferirsi alla Juventus.

Secondo le alcune indiscrezioni rivelate da Michele Criscitiello su Sportitalia, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, avrebbe espresso la sua ferma intenzione di lasciare il club partenopeo per accasarsi alla Juventus nella prossima stagione. Il terzino toscano avrebbe comunicato la sua decisione sia alla società che al nuovo allenatore Antonio Conte.

Conte prova a trattenere Di Lorenzo: “Devi restare, riparto da te”

Stando a quanto raccolto in esclusiva da Criscitiello, venerdì scorso si sarebbe svolta una telefonata tra Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo. Il tecnico salentino avrebbe cercato di convincere il capitano a rimanere in azzurro, affermando: “Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti”.

Di Lorenzo irremovibile: “Il mio ciclo è finito, voglio andare alla Juve”

Nonostante le parole di Conte, Di Lorenzo avrebbe ribadito la sua ferrea volontà di lasciare il Napoli, ringraziando il tecnico ma confermando la sua decisione: “Il mio ciclo è finito. Voglio andare alla Juve e ho già informato la società”.

La Juventus pronta a offrire 20 milioni per il cartellino di Di Lorenzo

Secondo le indiscrezioni, la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del terzino toscano. Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe trattenere il giocatore, ma la situazione sembra complessa e potenzialmente controproducente per il club partenopeo.

Le indiscrezioni di Criscitiello: speculazioni o realtà?

Molti sostenitori partenopei si chiedono quali siano le reali motivazioni che spingono Criscitiello a diffondere notizie che sembrano destabilizzare l’ambiente azzurro. Le sue dichiarazioni, spesso non supportate da riscontri ufficiali, hanno suscitato perplessità e irritazione tra i tifosi del Napoli, che si interrogano sulla veridicità delle informazioni riportate.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo alla presunta volontà di Giovanni Di Lorenzo di lasciare il Napoli per approdare alla Juventus. Le parole attribuite al capitano azzurro da Criscitiello non trovano riscontro in dichiarazioni dirette del giocatore o del club partenopeo, lasciando aperta la possibilità che si tratti di mere speculazioni.