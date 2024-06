Antonio Conte a Castel Volturno: entusiasmo alle stelle dei tifosi – VIDEO

Antonio Conte arriva a Napoli tra l’entusiasmo dei tifosi. Sorrisi, selfie e un caloroso abbraccio per il nuovo allenatore del Napoli.

Antonio Conte, il nuovo allenatore del Napoli, è arrivato in città per la sua prima visita in terra partenopea, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi azzurri. L’ex ct della Nazionale italiana si è mostrato sorridente e disponibile con i sostenitori che lo hanno accolto all’esterno dell’hotel dove soggiornerà insieme al suo staff.

Conte: “Sì, molto entusiasta di questa nuova avventura”

Al suo arrivo all’aeroporto di Napoli, Conte è stato subito avvicinato dai cronisti che gli hanno chiesto se fosse entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il club partenopeo. Il tecnico ha risposto con un deciso “Sì, molto”, lasciando trasparire la sua carica e la sua determinazione per questa nuova sfida.

Selfie e sorrisi con i tifosi all’hotel

Una volta giunto all’hotel, Conte è stato accolto da un gruppo di tifosi desiderosi di immortalare questo momento con un selfie insieme al nuovo allenatore. L’ex ct si è prestato con grande disponibilità alle richieste dei sostenitori, regalando sorrisi e un caloroso “Un grande abbraccio a tutti voi”.

Primo sopralluogo a Castel Volturno

Durante la sua permanenza a Napoli, Conte effettuerà anche un primo sopralluogo al centro tecnico di Castel Volturno, dove avrà modo di familiarizzare con le strutture e l’ambiente in cui lavorerà nella prossima stagione.

L’arrivo di Antonio Conte a Napoli ha scatenato una grande ondata di entusiasmo tra i tifosi azzurri, che ripongono grandi speranze nel nuovo allenatore. La sua determinazione, unita all’affetto dimostrato dai sostenitori, fa ben sperare per il futuro del club partenopeo.