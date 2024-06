Iannicelli elogia la mossa di De Laurentiis: “Giocata da fuoriclasse”

Iannicelli loda De Laurentiis per la sua mossa vincente al Napoli. Entusiasmo per Conte e grandi prospettive.

Peppe Iannicelli, voce autorevole del panorama calcistico partenopeo, ha rivolto parole di elogio nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante la sua partecipazione alla trasmissione Campania Sport su Canale 21. Il giornalista, noto per le sue analisi appassionate e lucide, ha definito la recente mossa del patron azzurro come un colpo vincente.

“Complimenti ad Aurelio De Laurentiis”, ha esordito Iannicelli, sottolineando come, nonostante un periodo di incertezza, il presidente sia riuscito a invertire la rotta con una decisione azzeccata. “Mentre negli ultimi dodici mesi aveva sbagliato tutto, nell’ultimo ha centrato la scelta azzeccata: vedremo se poi sarà vincente”, ha commentato il giornalista.

Iannicelli ha poi evidenziato l’entusiasmo generato dall’arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea, riconoscendo il merito a De Laurentiis per aver saputo catalizzare l’interesse e l’appoggio della tifoseria. “Non ricordo un entusiasmo così esplosivo, corale e unanime per un allenatore della squadra cittadina”, ha dichiarato. “Addirittura nemmeno l’avvento di tecnici più titolati, come Rafa Benitez e Carlo Ancelotti, non suscitò lo stesso entusiasmo”.

Infine, Iannicelli ha concluso elogiando la prontezza d’azione del presidente azzurro, definendola “una giocata da vero fuoriclasse”. “Con un colpo di reni, ha creato le premesse per una stagione importantissima”, ha affermato il giornalista, lasciando intendere che il Napoli sia pronto a compiere grandi imprese sotto la guida di Conte.