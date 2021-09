Napoli, Demme: La data del possibile ritorno in campo. Lobotka corre un rischio

Diego Demme,lavora per tornare a disposizione di SPalletti. Il centrocampista si è infortunato durante l’amichevole estiva con la Pro Vercelli.

DEMME: ECCO QUANDO POTREBBE TORNARE IN CAMPO

Diego Demme non dimentica quel maledetto fallo di Comi, durante l’amichevole estiva contro la Pro Vercelli. Il contrasto gli ha provocato la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Da quel momento Demme ha un solo chiodo fisso: Tornare al più presto a disposizione di Spalletti. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno anticipa la data del possibile ritorno in campo di Demme:

“La speranza del Napoli sarebbe quella di riportare Demme in campo a metà ottobre contro il Torino, fissata al 17 del mese, dopo la prossima sosta”.

LOBOTKA: IL NAPOLI NON VUOLE CORRERE RISCHI

Il quotidiano aggiunge: ” Stanislav Lobotka, ha iniziato subito il percorso riabilitativo che dovrebbe riportarlo in tempi stretti ad essere utilizzabile da Spalletti. Lobotka è out ed per la sfida contro la Juventus, è improbabile che sia convocato da Spalletti, perché uno sforzo supplementare potrebbe procurargli anche uno strappo. Il Napoli non correrà il rischio di perderlo per un tempo più lungo”.

LEGGI ANCHE