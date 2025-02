SKY – De Laurentiis a Castel Volturno, summit con Conte: il punto sul centro sportivo

Il presidente del Napoli e l’AD Chiavelli presenti al training center mentre la squadra si allena.



“Blitz” di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno, dove il Napoli sta svolgendo una seduta di allenamento non prevista dopo il pareggio con l’Udinese. La squadra, su indicazione di Antonio Conte, non ha osservato il riposo inizialmente programmato ed è tornata subito in campo.

L’inviato di Sky Sport, Francesco Modugno, ha fornito importanti aggiornamenti ai microfoni di Radio Marte: “Antonio Conte ha voluto che tutti si ritrovassero stamattina a Castel Volturno ed al training center sono arrivati anche il presidente Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli”.

Sulla presenza dei vertici societari, il giornalista ha precisato: “C’è la vicenda centro sportivo da affrontare: questione di gestione amministrativa, perché a Castel Volturno ci sono anche gli uffici… Quella del centro sportivo è una priorità, una criticità da affrontare e risolvere in maniera seria”.

Il cronista ha poi rassicurato sull’ambiente: “Il dialogo col mister è aperto: nessuna criticità tale da indurre De Laurentiis a parlare alla squadra dopo due pareggi. Non c’è preoccupazione: il Napoli è primo in classifica comunque, e lo sarà anche in caso di vittoria dell’Inter con la Fiorentina. Gli azzurri sono guidati da un allenatore che lassù sa starci come nessuno e la squadra sta lì, devota come non mai al suo tecnico. Le partite si possono anche pareggiare e perdere: nessun dramma”.

