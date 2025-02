Marrandino: “Faremo tutto il possibile per far restare il Napoli a Castel Volturno”

Il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, è intervenuto oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per fare chiarezza sulla situazione legata al futuro del centro sportivo del Napoli.

“Da tempo sono in corso interlocuzioni per garantire la permanenza del Napoli a Castel Volturno. Come amministrazione, faremo tutto ciò che è in nostro potere per supportare il club, fornendo assistenza tecnica, logistica e giuridica. Abbiamo sempre mantenuto il massimo riserbo su questa vicenda, ma se l’accordo dovesse concretizzarsi, sarebbe una vittoria per il nostro territorio.”

Marrandino ha sottolineato come l’amministrazione comunale abbia agito con discrezione, conducendo incontri tecnici per valutare ogni possibilità.

“L’idea di intervenire è nata quando è emersa la possibilità che il Napoli potesse lasciare il territorio. Da quel momento, ci siamo attivati per proporre soluzioni alternative alla società. Adesso spetta al club fare le proprie valutazioni, ma posso garantire ai tifosi che l’impegno dell’amministrazione sarà massimo per raggiungere un accordo positivo.”