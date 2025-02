SERIE A – Napoli, altro stop: con l’Udinese finisce 1-1. Conte non sfonda

La squadra partenopea non va oltre il pareggio contro i friulani al Maradona. McTominay illude gli azzurri, Ekkelenkamp trova il pari. Esordio per Okafor nel finale.

Il Napoli non riesce ad andare oltre l’1-1 contro l’Udinese al Maradona. La squadra di Antonio Conte allunga la striscia positiva ma incassa il secondo pareggio consecutivo, permettendo all’Inter (-4 con una gara in meno) e all’Atalanta (-5) di poter accorciare le distanze.

Alex Meret si erge a protagonista nel primo tempo con due interventi decisivi, mentre Lorenzo Lucca spreca due nitide occasioni per i friulani. La risposta azzurra arriva con Romelu Lukaku e Matteo Politano, quest’ultimo impreciso in una ghiotta opportunità. Anche Jean-Clair Solet va vicino al gol, ma Bijol lo anticipa su corner.

Al 37′ è Scott McTominay a sbloccare il risultato con un preciso colpo di testa. La gioia azzurra dura poco: al 41′ Jesper Ekkelenkamp trova il pareggio con un tiro all’angolino, sfruttando un’incertezza del duo Juan Jesus–Mazzocchi.

Nella ripresa Conte prova a cambiare l’inerzia inserendo Cyril Ngonge, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori per Lukaku, Anguissa e Politano, passando al 4-2-3-1. “I ritmi sono calati nella ripresa” commentano da bordocampo, con l’Udinese che si chiude ordinatamente lasciando pochi spazi.

Nel finale c’è spazio anche per l’esordio di Noah Okafor, ma il risultato non cambia. Il Napoli rallenta ancora la sua corsa scudetto, mentre l’Udinese conquista un punto prezioso in chiave salvezza.