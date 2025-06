Napoli da urlo: De Bruyne e Musah in arrivo, rivoluzione a centrocampo

Due colpi in un solo giorno per accelerare la rivoluzione del centrocampo e alzare ulteriormente l’asticella. Martedì è stato un giorno da leoni in casa Napoli: nella sede romana del club, Aurelio De Laurentiis, l’ad Chiavelli e il ds Giovanni Manna hanno spinto sull’acceleratore e portato a termine due operazioni di altissimo profilo. Come rivela Vincenzo D’Angelo su la Gazzetta dello Sport, si brinda per l’ormai chiuso arrivo di Kevin De Bruyne, e per l’accordo quasi completo per Yunus Musah, centrocampista del Milan, inseguito da mesi.

Due profili diversi ma complementari: la qualità e la leadership del fuoriclasse belga, l’intensità e la duttilità del nazionale statunitense. In mezzo al campo, il Napoli vuole dominare, in Serie A come in Europa.

De Bruyne: tutto fatto, domani a Roma per visite e firma

Lunedì sera è arrivata la svolta definitiva nella trattativa con De Bruyne, quando sembrava che la questione dei diritti d’immagine potesse far saltare tutto. Ma come spiega Vincenzo D’Angelo nel suo approfondimento per la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis ha fatto il passo decisivo: ha accontentato l’entourage del giocatore e ha sbloccato l’impasse.

Ora manca solo la formalità: domani il centrocampista sarà a Roma per le visite mediche a Villa Stuart e la firma del contratto. Il legame con il Napoli sarà di due anni con opzione per un terzo, per circa 5 milioni netti a stagione, più un ricco bonus alla firma. Con lui, i partenopei si assicurano uno dei migliori interpreti del ruolo dell’ultimo decennio, reduce da una carriera trionfale al Manchester City e ancora motivato per fare la differenza, anche in ottica Champions League.

Musah: intesa col Milan, oggi l’ultimo passaggio

Nel frattempo, Manna e De Laurentiis hanno chiuso l’intesa anche con il Milan per Yunus Musah, centrocampista fisico e tatticamente flessibile, fortemente voluto da Antonio Conte. L’accordo tra club è stato raggiunto ieri pomeriggio: circa 25 milioni al Milan, e contratto quinquennale per il giocatore. Secondo quanto riporta ancora Vincenzo D’Angelo su la Gazzetta dello Sport, oggi è previsto l’incontro definitivo per sigillare l’affare con la fumata bianca ufficiale.

Musah prenderà numericamente il posto di Billing, poco utilizzato ma determinante nella corsa scudetto con il gol all’Inter di marzo. Il ruolo dell’americano sarà quello di prima alternativa alle mezzali, anche se molto dipenderà dal futuro di Anguissa, attratto da offerte arabe e in attesa di una possibile chiamata da Monaco o Chelsea.

Se il camerunese dovesse partire, il Napoli tenterà l’assalto a Lewis Ferguson, stella del Bologna, completando un centrocampo tutta scozzese con McTominay e Gilmour già nel mirino. Idee chiare, investimenti forti: il Napoli non vuole più fermarsi.