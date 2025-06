Repubblica: “Napoli, doppio colpo a centrocampo”

Muscoli, velocità e duttilità tattica: è questo il profilo che il Napoli sta cercando per il suo centrocampo in vista della stagione 2024/25. Come scrive Pasquale Tina su la Repubblica – Napoli, il club azzurro è ormai ai dettagli finali per l’acquisto di Yunus Musah, centrocampista 22enne del Milan e nazionale statunitense. Il ds Giovanni Manna ha intensificato i contatti nelle ultime ore, lavorando a un’operazione da circa 25 milioni di euro. Musah è un vecchio pallino di Antonio Conte, che lo aveva già indicato come rinforzo prioritario nell’estate scorsa.

Il giocatore può ricoprire più ruoli: regista davanti alla difesa, mezz’ala destra, ma anche esterno offensivo all’occorrenza. Una versatilità che piace molto all’allenatore salentino, alle prese con un restyling totale della mediana. Musah sarà il secondo tassello del nuovo centrocampo azzurro, dopo Kevin De Bruyne.

KDB pronto alla firma: visite a Roma nelle prossime ore

Come riporta Pasquale Tina sulle colonne de la Repubblica – Napoli, ieri sono stati compiuti passi importanti anche per superare gli ultimi ostacoli burocratici nella trattativa con De Bruyne, legati ai diritti d’immagine. L’accordo con il belga, 33 anni, è ormai cosa fatta: è atteso nelle prossime ore a Roma, dove sosterrà le visite mediche a Villa Stuart (dove ieri è già passato Luca Marianucci, primo acquisto ufficiale del Napoli).

Dopo la rete decisiva contro il Galles lunedì sera con la maglia della nazionale, il fuoriclasse ex Manchester City è pronto a iniziare la sua avventura in Serie A. L’arrivo di De Bruyne rappresenta un’operazione di altissimo profilo, fortemente voluta da De Laurentiis e resa possibile da un lungo lavoro diplomatico e contrattuale.

Attacco in stand-by: Osimhen resiste, si pensa a Lucca e Nunez

Lo stato maggiore del Napoli, secondo Pasquale Tina in un altro passaggio su la Repubblica – Napoli, si riunirà nei prossimi giorni con Conte per fare il punto sulle trattative. Il reparto offensivo è ancora bloccato dalla situazione Osimhen, che ha detto no anche all’ultimo rilancio dell’Al Hilal. Il nigeriano, decisivo nella corsa al terzo scudetto, spera ancora in una chiamata dalla Premier League (Manchester United e Chelsea sono alla finestra), ma valuta anche l’opzione Galatasaray, che però dovrebbe prima coprire interamente la clausola da 75 milioni. Nel frattempo, c’è anche l’interesse dell’Al Qadisiyya, club saudita che segue anche Anguissa.

Nel caso Osimhen partisse, il Napoli virerebbe su altri profili: sfumato Bonny, vicino all’Inter, il primo nome è Lorenzo Lucca dell’Udinese, giocatore già indicato da Conte un anno fa. L’alternativa è Darwin Nunez: l’uruguaiano non ha mai convinto del tutto al Liverpool e potrebbe essere rilanciato sotto la guida di Conte.

Esterni d’attacco: Ndoye o Paixao?

Infine, si valuta anche l’innesto di esterni offensivi. In cima alla lista c’è Dan Ndoye del Bologna, ma la richiesta è elevata: oltre 40 milioni. In alternativa, piace molto Igor Paixao del Feyenoord, brasiliano classe ’99 autore di 16 gol e 14 assist tra campionato e coppe.