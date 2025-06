Corriere dello Sport: “Napoli, colpo Musah per Conte: si lavora anche su Beukema, Paixão e Darwin Nuñez”

Il Napoli continua a muoversi con determinazione sul mercato e prepara un altro colpo importante: Yunus Musah, centrocampista americano classe 2002, è a un passo dal vestire l’azzurro. Come rivela Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nome del giocatore è stato indicato espressamente da Antonio Conte, che lo aveva già inserito nella lista degli obiettivi un anno fa. Oggi, il ds Manna è in contatto costante con il collega del Milan, Tare, per definire i dettagli: si tratta di un’operazione da circa 25 milioni di euro, che potrebbe chiudersi con un acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto.

Musah, che prenderà il posto in rosa di Philip Billing (non riscattato e tornato al Bournemouth), rappresenta un profilo dinamico e duttile: con il Milan ha collezionato 80 presenze in due stagioni, offrendo soluzioni sia in un centrocampo a due che a tre, ma anche come trequartista e persino terzino destro. La sua versatilità sarà una risorsa preziosa per il nuovo Napoli targato Conte.

Pacchetto Bologna e nuove idee per le fasce

Oltre a Musah, il Napoli tiene vivi i contatti con il Bologna per un doppio obiettivo: Dan Ndoye e Sam Beukema. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport, le richieste sono molto alte: 45 milioni per l’esterno svizzero e 35 per il difensore olandese. Manna sta cercando di ridurre le cifre, soprattutto per Beukema, e valuta l’inserimento di Alessandro Zanoli come contropartita tecnica per sbloccare la trattativa.

Per quanto riguarda gli esterni offensivi, il Napoli vuole aumentare il peso offensivo: il nome più caldo è Igor Paixão, 25 anni, protagonista con il Feyenoord e autore di 16 gol e 14 assist in Eredivisie. Si guarda anche a Edon Zhegrova del Lilla, mentre resta sullo sfondo David Neres. Conte deciderà a breve se puntare su esterni sinistri oppure completare le rotazioni a destra in base all’eventuale utilizzo di David.

Nuñez, Lucca e il rebus attacco

In attacco, salgono le quotazioni di Darwin Nuñez. L’uruguaiano del Liverpool, 26 anni il prossimo 24 giugno, è un profilo molto gradito alla dirigenza per la sua potenza fisica e il suo fiuto del gol, emerso con forza ai tempi del Benfica. Dopo una stagione altalenante in Premier League, vuole rilanciarsi, e Napoli potrebbe essere la piazza ideale. L’Al-Hilal ci ha provato per lui dopo il no ricevuto da Osimhen, ma senza successo.

Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, con Bonny sempre più vicino all’Inter e Simeone in uscita, torna d’attualità anche la pista Lorenzo Lucca, 24 anni, reduce da un’ottima stagione. Il futuro di Raspadori, invece, resta incerto: la valutazione è di circa 30 milioni di euro.