Corriere dello Sport: “De Bruyne al Napoli: accordo chiuso, visite a Roma”

L’urlo di Kevin De Bruyne, esploso lunedì sera a Bruxelles dopo il gol vittoria contro il Galles, è destinato a riecheggiare a lungo anche sotto il Vesuvio. Come rivela Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, il fantasista belga è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Un’operazione gigantesca, avviata con entusiasmo, arenatasi temporaneamente su questioni legate ai diritti d’immagine e ora finalmente conclusa. Aurelio De Laurentiis lo aveva già “vestito” d’azzurro durante i festeggiamenti scudetto: ora è realtà.

L’annuncio è imminente, questione di ore. I contratti sono pronti, ogni dettaglio sistemato: dai diritti d’immagine con la nazionale allo sponsor tecnico, dalla sistemazione abitativa a Posillipo fino alla serenità della famiglia De Bruyne, da tempo affezionata a Napoli e alla Campania. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, domani sono previste le visite mediche a Roma, presso la clinica Villa Stuart. Il Napoli ha già predisposto la logistica, dopo giorni di intensi scambi documentali tra i legali del club e quelli del giocatore.

Un colpo per la storia

Dopo dieci anni da protagonista assoluto in Premier League con il Manchester City, De Bruyne sbarca in Serie A con la fama di campione assoluto. Il ds Giovanni Manna ha concepito l’operazione con una visione audace e romantica, e De Laurentiis l’ha sostenuta con convinzione. Come riporta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il trequartista belga arriverà a parametro zero con un contratto triennale e uno stipendio di alto profilo, inclusi bonus alla firma. Il progetto è ambizioso: scudetto, Champions, e ora un fuoriclasse da valorizzare.

Il lavoro fisico sarà affidato ad Antonio Conte, che ha già in mente per De Bruyne un programma di preparazione intenso e mirato. Il classe 1991, che compirà 34 anni il prossimo 28 giugno, ha dimostrato di essere ancora in piena forma: la prova, il gol contro il Galles con la maglia della sua nazionale. E Napoli si prepara ad accoglierlo come un re.

Napoli, Belgio e una favola d’amore

Il legame tra De Bruyne e Napoli non è solo calcistico. La città l’ha conquistato da tempo: lui e sua moglie Michèle vi hanno soggiornato spesso, ospiti degli amici Mertens e Lukaku. Nel 2017, la coppia ha celebrato proprio in Penisola sorrentina – a Sant’Agnello – il matrimonio. Un ritorno che sa di casa. In Belgio, intanto, l’annuncio dell’accordo con il Napoli è stato accolto con emozione nazionale: Kevin è un simbolo, e la sua nuova avventura rappresenta un passaggio storico.

Ora tutto è pronto. Dopo lo scambio di documenti, le questioni contrattuali risolte e il superamento dei nodi legati all’immagine, Napoli e De Bruyne si sono ritrovati in un abbraccio a tre lettere: KDB, come lo chiamano i tifosi. Dall’incubo burocratico al lieto fine: il fuoriclasse belga è pronto a iniziare la sua nuova favola in azzurro, a partire dal ritiro di Dimaro.