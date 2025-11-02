Napoli-Como 0-0: gli highlights
Sta diventando una sentenza, Milinkovic-Savic. Con i suoi guantoni che dicono di no e la sua imponenza che incute timore ancora prima della rincorsa, il portiere serbo continua a costruire la propria leggenda. «Si decide tutto in un istante, ci si butta da una parte e si va», ha raccontato nel dopopartita. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, dopo il rigore parato a Camarda martedì a Lecce, Vanja ha replicato contro Morata, campione d’Europa con la Spagna.
È il secondo rigore parato in cinque giorni, il settimo dal 2021 e il sesto dalla scorsa stagione, un dato che lo pone al livello di Vasilj del St. Pauli. Le sue vittime illustri — da Pasalic a Retegui, da Castro a Pulisic — raccontano la costanza di un portiere che, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, è oggi uno dei migliori specialisti nei top cinque campionati europei. Insieme a Napoli, Las Palmas e Bochum, gli azzurri vantano un primato unico: sette rigori parati su quattordici dal 2022.
Il rigore parato a Morata, ironia della sorte, era arrivato dopo un’uscita a vuoto dello stesso Vanja. Ma il serbo, spiega Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, ha rimesso subito le cose a posto con un guizzo da campione. Una serata da Mvp, chiusa da protagonista tra i pali e regista aggiunto in costruzione: i suoi lanci panoramici sono diventati marchio di fabbrica, simbolo di una personalità totale.
Nel secondo tempo, Milinkovic-Savic ha vissuto una ripresa tranquilla, quasi da spettatore, ma con la certezza di essere l’uomo copertina. «Il clean sheet è tornato, ed è un piacere», commenta il quotidiano romano, che gli attribuisce la palma del migliore in campo davanti ad Anguissa.
Nel dopo gara, Vanja ha parlato anche del rientro di Lukaku, presente in tribuna: «Ognuno è importante. Lukaku è un uomo spogliatoio, una presenza forte. Ci sono stati tanti infortuni, non vediamo l’ora che tornino tutti».
Come ricorda infine Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Milinkovic-Savic è arrivato al Napoli per 20 milioni dal Torino, un investimento mirato a garantire due portieri di livello dopo il rinnovo di Meret. Ora che Alex è fermo per infortunio, la porta è tutta di Vanja — e le sue mani, oggi più che mai, fanno la differenza.