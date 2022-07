Napoli colpo in difesa: Ostigard in arrivo, tutto fatto col Brighton

Il Napoli piazza il colpo di mercato in difesa, accordo trovato con il Brighton per la cessione di Leo Ostigard. Il difensore norvegese di 22 anni andrà a rinforzare la difesa di Spalletti che sta per rimanere orfana di Kalidou Koulibaly. Il giocatore ex Genoa ha atteso il Napoli che in questi giorni ha rotto gli indugi e dopo la cessione di Luperto all’Empoli ha chiuso l’affare con il club inglese. Ostigard viene accostato, per caratteristiche, a Fabio Cannavaro ed è un prospetto su cui il club azzurro crede moltissimo.

Ostigard a Napoli, sarà a Dimaro

Ostigard non sarà il sostituto di Koulibaly, dato che il suo arrivo in azzurro era già previsto senza che la trattativa col Chelsea fosse chiusa. Dunque il Napoli dovrà trovare un altro difensore, magari con esperienza maggiore. Intanto il Napoli ha chiuso con Ostigard, ecco le cifre dell’affare date da Corriere dello Sport: “Tutto definito, invece, sul fronte Ostigard: il giocatore ha scelto il Napoli da tempo e alla fine l’accordo con il Brighton è arrivato sulla base di 5 milioni più 4 di bonus. Il progetto è portarlo anche a Dimaro, presentarlo al popolo azzurro, ma lo scambio dei

documenti è una lotta contro il tempo: l’ufficialità può arrivare in qualsiasi momento“.