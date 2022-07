De Laurentiis atteso a Dimaro, ma il presidente continua a cambiare i piani

Quando arriva Aurelio De Laurentiis a Dimaro? Se lo chiedono i tanti tifosi presenti in Val di Sole, ma anche coloro che stanno seguendo le cose di casa Napoli da lontano. La cessione di Koulibaly al Chelsea meriterebbe quantomeno un chiarimento da parte del patron azzurro, una rassicurazione sul fatto che il senegalese verrà sostituito adeguatamente. Per ora i nomi non sono esaltanti: Kim Min-jae, Acerbi, Palomino e Milenkovic non solleticano la fantasia dei tifosi. Il Napoli pensa pure a Bremer, ma Cairo ha fatto raggelare De Laurentiis.

Ma al Napoli in questo momento, come in altri momenti cruciali della sua storia, manca la presenza di De Laurentiis che in questo momento non si trova a Dimaro. Da lontano il presidente del Napoli insieme con Ramadani ha portato avanti la trattativa per incassare i 40 milioni di euro messi sul piatto dal Chelsea per Koulibaly. Ora però i tifosi si aspettano una reazione, magari delle parole importanti già nel ritiro di Dimaro. Ma quando arriverà De Laurentiis in Trentino nessuno lo sa ancora. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport De Laurentiis ha cambiato più volte i piani del suo viaggio a Dimaro: la trattativa stava entrando nel vivo e già il primo incontro di lunedì con Ramdani a Roma aveva virtualmente sancito la parola fine.