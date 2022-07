Sostituto Koulibaly: Idea Bremer per il Napoli, De Laurentiis gelato da Cairo

Kalidou Koulibaly sarà un giocatore del Chelsea così il Napoli cerca un sostituto all’altezza. La società azzurra vuole rimpiazzare al meglio il giocatore senegalese, che è uno dei centrali difensivi più forti del mondo. Rinunciare ad un giocatore così non è semplice per nessuno, così De Laurentiis vuole trovare un valido sostituto. Ovviamente anche in questo caso bisognerà sempre guardare al bilancio, il filo conduttore di qualsiasi mossa azzurra. Sicuramente il sostituto di Koulibaly non sarà Ostigard in arrivo dal Brighton. Bremer piace molto al Napoli, ovviamente, ma il prezzo del giocatore è davvero molto alto.

Bremer: la richiesta economica del Torino

Secondo quanto riferisce Il Mattino il Napoli si è fatto sentire con il Torino per Bremer. Cairo ha sparato una cifra vicina ai 75 milioni di euro che ha raggelato il presidente Aurelio De Laurentiis. Proprio ieri Cairo ha fatto sapere di aver promesso la cessione al giocatore, ma ha aggiunto: “Quanto costa? Non credo sia giusto dirlo. Sento parlare di 70 milioni per Skriniar credo che Bremer valga più delle cifre che circolano“. Ma il quotidiano partenopeo fa altri nomi per la difesa del Napoli: “Ieri contatti con Francesco Acerbi, della Lazio. Ci sarebbe anche il sì del 34enne. Le

altre piste da battere porterebbero a Milenkovic e Gabriel, rispettivamente in uscita dalla Fiorentina e dall’Arsenal. Da tenere sotto d’occhio anche Rafa Marin del Real Madrid, 30 anni, in scadenza nel 2023. Offerto anche Kimpembe, pronto a salutare il Psg. Come pure Kim Min-Jae del Fenerbahce. Ma mai nessuno sarà come il Comandante“.