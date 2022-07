Sostituto Koulibaly: Acerbi al Napoli, rottura con la Lazio

Il Napoli cede Kalidou Koulibaly al Chelsea, il sostituto può essere Francesco Acerbi, difensore delle Lazio . Piace anche Kim Min-jae. Il nome nuovo per la difesa del Napoli è quello di Acerbi m il difensore ha 34 anni ma è in rottura totale con gli ultras della Lazio che lo hanno accolto con insulti al primo allenamento della nuova stagione.

Acerbi ha un contratto fino al 2025 con la la Lazio, ma Lotito potrebbe sacrificarlo perché oramai il rapporto con una frangia di tifosi è compromesso. L’ingaggio di Acerbi è di 2,5 milioni di euro a stagione, quindi rientrerebbe nei parametri del Napoli, mente il Torino ha abbandonato la pista proprio per la richiesta troppo alta. Resta valido il nome di Kim Min-jae, che ha 26 anni ed un ingaggio più basso, quindi rientra ancora di più nei parametri del presidente De Laurentiis.

Sky – Fatta per Koulibaly al Chelsea

Gianluca Di Marzio svela le cifre della trattativa per Koulibaly al Chelsea: “Al giocatore andranno circa 10 milioni di euro a stagione. Il Chelsea ha anche alzato l’offerta al Napoli. In un primo momento il club inglese aveva messo sul piatto 35 milioni di euro per il difensore senegalese che va in scadenza nel 2023. Il Napoli invece incasserà trai 38 ed i 40 milioni di euro per la cessione di Koulibaly“.