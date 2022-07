De Maggio: “De Laurentiis furioso con Koulibaly e Ramadani”

Kalidou Koulibaly si appresta a diventare un nuovo calciatore del Chelsea, secondo Valter De Maggio Aurelio De Laurentiis è furioso per quanto accaduto. Ancora prima che Spalletti parlasse ai tifosi a Dimaro, il giornalista di Kiss Kiss Napoli aveva fatto sapere: “Mi raccontano di uno Spalletti furioso, prima di tutto con Fali Ramadani per quanto sta accadendo, ma anche con Kalidou Koulibaly“.

A quanto pare il presidente del Napoli è rimasto spiazzato dalla ferma volontà di Ramadani di fare trasferire il giocatore in un altro club. Koulibaly avrebbe voluto maggiore chiarezza fin da subito, lo aveva detto chiaramente dopo gli impegni col Senegal e prima di partire per le vacanze. A quanto pare la proposta di rinnovo a Koulibaly, da sei milioni di euro da parte del Napoli è arrivata troppo in ritardo. Koulibaly andrà al Chelsea, con De Laurentiis che dovrà smaltire il nervosismo in qualche modo e pensare subito a come sostituire il sengalese, ovvero uno dei centrali di difesa più forti del mondo. Non sarà assolutamente semplice.