Napoli: caso Spalletti, perché il futuro deve far paura ai Campioni d’Italia?

Luciano Spalletti a Napoli diventa un caso, il rinnovo di Aurelio De Laurentiis è arrivato via Pec. Tutte le notizie.

Il campionato non è ancora finito, c’è ancora da togliersi qualche sfizio: come battere l’Inter e soprattutto alzare la coppa di Campioni d’Italia allo stadio Diego Armando Maradona. Eppure ancora una volta in casa azzurra ci si sta ‘intossicando’ una parentesi che doveva essere di sola festa ed allegria.

Il tutto gira intorno al calciomercato: con Osimhen e Kim, ma soprattutto intorno al rinnovo di Luciano Spalletti. Il tecnico non ha gradito il modo con cui De Laurentiis ha esercitato il (sacrosanto) diritto di rinnovargli il contratto: ovvero a mezzo Pec, sfruttando una clausola prevista nel suo contratto.

È chiaro che c’è uno scontro interno tra Spalletti e De Laurentiis, con il tecnico che non è stato portato nemmeno alla presentazione del ritiro. Inoltre non c’è nemmeno più Giuntoli come figura di garanzia, visto che pure il direttore sportivo del Napoli vuole andare via.

Sembra assurdo ma il Napoli Campione d’Italia invece di guardare con serenità al futuro, lo fa con tanta paura e incertezza. La garanzia assoluta resta De Laurentiis, sempre in grado di tirare fuori dal cilindro due o tre conigli, minimo. Il presidente azzurro vuole tenere Osimhen e potrebbe fare una magia con Giuntoli, ma con Spalletti sembra diventato veramente complicato.

A questo punto la situazione va chiarita in fretta, anche se tra clausola, penali in caso di addio, sembra davvero che si vada ad un muro contro muro che non fa bene a nessuno.