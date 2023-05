De Laurentiis rassicura tutti: “Napoli, ci aspetta un futuro luminoso”

Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli ha parlato a margine della presentazione delle monete celebrative coniate per lo scudetto.

In casa azzurra tiene banco il calciomercato con le tante voci su Kim e Osimhen. Inoltre c’è il caso Spalletti che fa tremare i tifosi.

Ma De Laurentiis alla presentazione delle monete celebrative della Zecca di Stato per la vittoria del Terzo Scudetto guarda con serenità al futuro: “La vittoria di questo scudetto trascende da una semplice vittoria. Napoli da troppo tempo è oppressa e piegata sul dominio degli altri, questo scudetto è la rinascita della città, una grande occasione di riscatto”.

Poi De Laurentiis, come risposta Sportface, ha aggiunto: “Tra gli Anni ’60 e ’90 abbiamo avuto il colera, il terremoto: c’è un film di Francesco Rosi dal titolo ‘Le mani sulla città’. Ecco, non ci devono più essere mani sulla città di Napoli“.

“Siamo rinati e ci aspetta un futuro luminoso” ha detto De Laurentiis che rimane il grande garante della SSCN. L’uomo che in questo momento ha tutte le redini in mano, visto che pure Cristiano Giuntoli vuole lasciare il club partenopea. Starà al presidente trovare la formula giusta per rilanciare il Napoli, visto che i soldi non mancano con la grande marcia europea e la vittoria del titolo.