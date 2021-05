LIVE! Napoli-Cagliari 0-0

Napoli e Cagliari scendono in campo con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di raccogliere punti. Entrambe le formazioni hanno bisogno di fare bottino pieno. I campani lottano per la qualificazione Champions League, mentre i sardi per la salvezza.

Napoli-Cagliari: PRIMO TEMPO

6′ Insigne salta due avversari, avanza e mette al centro: allontana Cragno in uscita.

4′ Demme resta a terra dolorante, dopo un contrasto con Godin.

3′ Malinteso tra Lykogiannis e Deiola, recupera il possesso il Napoli.

1′ Inizio primo tempo di NAPOLI-CAGLIARI. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

Qui Napoli – Gennaro Gattuso alla fine scoglie i dubbi in attacco e propone Lozano e Osimhen titolari al posto di Politano e Mertens, pronti ad entrare a partita in corso. Ospina non è nemmeno convocato e quindi in porta ci va Meret. In difesa Manolas rientra dopo la squadra e Fabian Ruiz dopo l’infortunio.

Qui Cagliari – Alla fine Semplici decide di lasciare fuori Joao Pedro che va in panchina, l’attaccante è diffidato e rischia di saltare la sfida salvezza con il Benevento della prossima giornata. Il tecnico dei sari, che viene da tre vittorie consecutive, punta sull’ex Paovoletti in attacco.

Napoli-Cagliari: le formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti. Allenatore: Semplici.

